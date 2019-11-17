"الجدة الأنيقة" تجتاح "تويتر" بأزيائها

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

لا شيء أجمل من رؤية كبار السن وهم يعيشون أسعد أوقاتهم في هذه الحياة، حتى لو كانت بسيطة. ففي حين يمارس بعضهم الرياضة، ويجوب آخرون العالم سفراً، اختارت جدة فخورة وواثقة بذوقها في اختيار الأزياء، بعيداً عن أي رأي، ابتداع أسلوب موضة عفوي مستوحى من الزهور في حديقة منزلها.

بحسب مواقع إخبارية وكما راج على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت مستخدمة على موقع "تويتر" أربع صور لجدتها وهي تختال واقفة برداءها بجانب أزهارها الملونة. جميع ملابسها منسقة بعناية وتتوافق مع تلك النباتات بحسب ذوقها الخاص. من هنا، وبشكل فيروسي، لقيت التغريدة استحسان كُثر ولم يتوقف الموضوع عند ذلك، بل وألهم آخرين لنشر صور أجدادهم الجميلين في حدائقهم.

كتبت الشابة تحت اسم مستعار: "جدتي تُطابق ملابسها وتنسقها مع زهور حديقتها"، لتحصد التغريدة على ما يزيد على 170 ألف علامة إعجاب وأكثر من 30 ألف تعليق.

في الصور المنشورة يمكن رؤية الجدة الجميلة تقف بجانب أزهارها متباهيةً بملابسها المنسقة والتي تم استغراق وقت في اختيارها بعناية لتبدو أنيقة من الرأس حتى أخمص القدمين، معلقاً أحدهم: "يا لها من ملكة"، ويقول آخر: "حتى أن حقيبة اليد تتطابق مع المظهر الكلي".