ماجد المعلا يثمّن دور «دبي للثقافة» في إثراء الساحة الإبداعية

المصدر: أم القيوين - وام

أشاد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، بجهود هيئة دبي للثقافة والفنون، ودورها في تأكيد مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وثمّن الدور الكبير لهيئة دبي للثقافة والفنون في إثراء الساحة الإبداعية والاهتمام بالشباب المبدعين، وتمكينهم من استقاء الخبرة من أصحاب التجارب المميزة في الحقل الثقافي الإماراتي والعربي والعالمي، وفتح المجال أمامهم للتعريف بمواهبهم، ومساعدتهم على صقلها بتوفير فرص الاحتكاك ضمن منابر الإبداع العالمية ومختلف المسارات الثقافية.

جاء ذلك خلال زيارته أسبوع دبي للتصميم المقام في «حي دبي للتصميم»، تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

واطلع الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا على الأعمال التركيبية والحوارات وورش العمل والفعاليات والمعارض التي أقيمت في أنحاء حي دبي للتصميم، واستمع إلى شرح مفصّل عن فعاليات الأسبوع من خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم.

كما أشاد رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين بالنقلة النوعية لحي دبي للتصميم، من خلال استقطاب عدد من أشهر مهارات التصميم في المنطقة إلى دبي، لإضفاء التنوع والحيوية والعمق في المجتمع الإبداعي المحلي، وتنظيم الفعاليات المتميزة مثل أسبوع دبي للتصميم، ما يسهم في نمو قطاع التصميم في الدولة بشكل عام.