«عودة إلى الماضي» يستضيف أعمال زكي نسيبة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي انطلاق معرض جديد، ضمن مساحة المشروع بعنوان «عودة إلى الماضي للمضي قدماً»، والذي يستمر في الفترة من 27 نوفمبر الجاري حتى 14 ديسمبر المقبل.

ويتولّى طلاب جامعة نيويورك أبوظبي مهمة التقييم الفني للمعرض الخاص بمجموعة أعمال معالي الدكتور زكي نسيبة، وزير دولة للعام الثاني على التوالي. تأتي الخطوة في إطار التدريب العملي ضمن مجال التقييم الفني تحت إشراف سلوى المقدادي، الأستاذ المشارك في قسم تاريخ الفن بجامعة نيويورك أبوظبي. وتسلّط نتائج هذه العملية التي سيقوم بها الطلاب الضوء على أبرز المشاهد الاجتماعية والسياسية في العالم العربي، وذلك من خلال أعمال فنية من إبداع 14 فناناً.

ملامح المستقبل

ويربط المعرض بين الماضي والحاضر، متيحاً المجال أمام الفنانين لرسم ملامح المستقبل باستخدام الخيال العلمي والرموز والاستعارات لبناء تصور مستقبلي، كما يقدم «عودة إلى الماضي للمضي قدماً» مدخلاً إلى مفاهيم يتعذر الوصول إليها في أغلب الأحيان، من خلال دمج الأمل النابع من الماضي إلى جانب الخبرات الشخصية. وتستعرض الأعمال الفنية المستوحاة بشكل أساسي من الشرق الأوسط الحقائق المعاصرة، التي تتجاوز حدود الزمان والمكان، حيث يتنقل الفنانون بين المدرسة الواقعية والسريالية، للتعبير عن مشاعر الخسارة والشوق والتحرر.

«يُولد الطفل فناناً»

وقال معالي الدكتور زكي نسيبة: «قال بيكاسو في إحدى المرات «يُولد الطفل فناناً»، لكن تكمن المشكلة في كيفية بقائه كذلك عندما يكبر. لذلك أشعر بسعادة غامرة لرؤية هؤلاء الشباب وهم يشاركون في استكشاف عوالم الفن والاستمتاع بها، وأتمنى أن تكون هذه التجربة في متناول الجميع دائماً. ويبذل فريق جامعة نيويورك أبوظبي جهوداً رائعة بما فيهم من قيّمين شغوفين ومؤرخين فنيين، حيث يثرون معارفنا بنتائج دراساتهم وتحليلاتهم للأعمال الفنية التي يختارونها لمعارضهم. وأنا ممتن للغاية لتفانيهم في العمل، وآمل بأن نتعاون جميعاً في الحفاظ على الفنان الصغير الذي يكمن بداخلنا، وألا نتخلى عنه مهما تقدمنا في العمر».

قائمة الفنانين

وضمّت قائمة الفنانين الذين يقدم المعرض إبداعاتهم كلاً من عبد القادر بن شمة وعبد الرحمن قطناني وأيمن بعلبكي وإيتيل عدنان وغادة عامر وهبة كلش وإدريس خان وقادر عطية ولاريسا سنسور ومروان سهمراني ونادين قانصو ورضا فرخندة وشادية عالم وستيف سابيلا.

بينما ضمت قائمة طلاب جامعة نيويورك أبوظبي الذين قاموا بتنظيم المعرض كلاً من ورد وعلياء العوضي وفاطمة النعيمي وفاطمة الكندي وحصة النعيمي وروضة الشحّي وسارة الزعبي وندى أماجوي ولي هيون تشوي وبيرنيس ديلوس رياس ودييغو أرياس جارسيا ودا هي كيم وكريستالينا بارا نونويز وأنيتا شيشاني وإن سون وو.

تنظيم

يتولى فريق من رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي تنظيم وإدارة «مساحة المشروع» داخل مركز الفنون في الحرم الجامعي، والتي تشكّل مكاناً مخصصاً لمشاريع الجامعة مثل مهرجان «كابستون» السنوي والمعارض الطلابية التي تنعقد في نهاية الفصل الدراسي والمعارض التي تنظمها الهيئة التدريسية.