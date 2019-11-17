أصيل هميم تحيي أولى حفلاتها في القرية العالمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحيت الفنانة العراقية أصيل هميم، أول من أمس، ثاني حفلات الموسم 24، التي تقيمها القرية العالمية هذا العام، المخصصة للمطربين العرب، تحت شعار «عالم من الذكريات تبقى في البال»، والتي تحمل في فكرها الجديد روح الشباب، حيث تقام في هذا الموسم تسع حفلات من نصيب مطربين شباب، بينما ست حفلات لمطربين مخضرمين، وهي الحفلات التي بدأت مطلع شهر نوفمبر 2019، بسهرة نجمها الفنان الكويتي الشاب بدر الشعيبي، ومستمرة حتى شهر أبريل 2020.

وتُعد مشاركة المطربة العراقية أصيل هميم، هي الأولى لها في «القرية العالمية»، لكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة، بعد النجاح والتفاعل اللذين حصدتهما، وهو ما حفزّها بعد أن شكرت شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات» على حسن التنظيم، وأشادت بالمكان وجمال ما شاهدته في «القرية العالمية»، وكان واضحاً عليها الفرحة الكبيرة والشوق للغناء، بعد سماعها لأصوات تصفيق الجماهير وندائهم عليها وهي تجري عدداً من المقابلات مع أهل الإعلام الذين حضروا وكانوا شهوداً على نجاحها.

وافتتحت أصيل هميم الحفل بواحدة من أنجح أغنياتها، هي «سر الحياة»، التي حققت مشاهدة بلغت 170 مليون شخص خلال خمسة شهور، وتألقت بمجموعة من أشهر أغانيها، مثل: «مفروض، إلى هنا، مشتاق موت، أوف منه قلبي»، وغيرها أيضاً، غردت لأول مرة بأغنية عنوانها «مو انت ردت تروح»، ومن الفلكلور العراقي قدمت «حايره».

وبالرغم من سعادة أصيل هميم بنجاح الحفل، لكنها في الكواليس، وأثناء حديثها مع أهل الإعلام، لم تخفِ حزنها الشديد بسبب الظروف التي يمر بها وطنها العراق، متمنية لشعبها الاستقرار والأمن والأمان.

وكان من مفاجآت حفل «القرية العالمية»، تقديم المطربة أصيل هميم شقيقها ومدير أعمالها علي هميم للجمهور، لكن هذه المرة مطرباً، فغنيا سوياً جزءاً من أغنية «الله يسهلك» من ألحان علي صابر، وختما الحفل بغناء «سر الحياة».

جدير بالذكر، أن حفل «القرية العالمية» و«روتانا» القادم، بتاريخ 2 ديسمبر 2019، سيكون الجمهور فيه على موعد مع المطرب الإماراتي حمد العامري، بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.