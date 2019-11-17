لويس كابالدي للمرة الأولى في الإمارات

المصدر: الشارقة - البيان

يحلّ الفنان العالمي لويس كابالدي ضيفاً على أمسيات «هلا بالمجاز»، التي يستضيفها مسرح المجاز بالشارقة، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة، في أول زيارة له للإمارات.

ويقدم كابالدي لجمهوره في الإمارات، يوم الجمعة 17 يناير المقبل، باقة منتقاة من أغانيه التي تنتمي إلى موسيقى السول، حيث يقدم أغنيته الشهيرة «Someone You Loved» التي تجاوزت مشاهداتها على (اليوتيوب) 75 مليون مشاهدة، وتربعت على رأس قائمة الأغاني الفردية في المملكة المتحدة.

ويعد كابالدي ذو الأصول الأسكتلندية والإيطالية إلى جانب أنه موسيقي ومغنٍ، كاتباً للأغاني أيضاً، وتشهد سيرته على موهبة استثنائية حيث حقق نجاحاً باهراً، وبيعت تذاكر حفلته في المملكة المتحدة في أقل من دقيقة ضمن جولته العالمية الحالية.

وهو الأول في تصنيف الفنانين في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت مسيرته مبكراً إذ تعلّم العزف على آلة الغيتار والطبول وهو في الثانية من عمره، وانطلق في مسيرته المهنية الموسيقية رسمياً وهو ابن 17 عاماً.

واستضاف المسرح مجموعة متنوعة من المواهب الموسيقية على مدار العامين الماضيين؛ بمن فيهم الأسطورة الموسيقية اليونانية ياني، وأسطورة الموسيقى اللاتينية خوليو إغليسياس، ونجوم الطرب العربي محمد عبده ومارسيل خليفة، ونوال الكويتية والفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة الشابة صاحبة الصوت العذب بلقيس.