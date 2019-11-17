«تراث الإمارات» يطلق مهرجان السمحة التراثي

المصدر: أبوظبي - البيان

يطلق نادي تراث الإمارات، صباح اليوم، في مدينة السمحة، فعاليات مهرجان السمحة التراثي العاشر، الذي ينظمه تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس النادي، وذلك بحضور وجهاء وأعيان منطقة السمحة، وممثل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الراعي الرئيس للمهرجان، وممثلي الجهات الراعية والمساهمة الأخرى، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، وجمع غفير من أهالي المنطقة، الذين اعتادوا هذا المهرجان، الذي تستمر فعالياته حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وبيّن سلطان عبد الله الرميثي مدير مركز السمحة الشبابي التابع للنادي، أن المركز الذي يضطلع بتنظيم هذا المهرجان منذ عشر سنوات، سعى بجد إلى أن يصل المهرجان إلى ما وصل إليه اليوم، حيث غدا حدثاً مجتمعياً سنوياً ينتظره أهالي المنطقة والمناطق المجاورة، إذ يستقطب أفراد العائلات كلها، ويستقبل طلبة المدارس، ضمن برنامج مخصص لهم، وهو يعمل على تفعيل الحراك الاقتصادي للأسر المنتجة في المنطقة.