ختام مهرجان الحِرَف التقليدية في العين

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

اختتمت مساء أمس، فعاليات النسخة السادسة من مهرجان الحرف والصناعات التقليدية، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في سوق القطارة بمنطقة العين، تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، حيث استمتع 100 ألف زائر على مدى أيام وفعاليات المهرجان، التي تضمنت أنشطة تراثية وثقافية وترفيهية وتعليمية، وغير ذلك من الفعاليات الأخرى التي تُعرف من خلالها الزوار على الأساليب والمهارات الفنية المستخدمة في الصناعات التقليدية. وأجمعوا على أن فعاليات المهرجان تعزز قيم الهوية الوطنية وتبرز ملامحها الثقافية والتراثية الفريدة في أسمى معانيها.

تواصل وانتماء

وقالت منى بن شيبان المهيري، مدير الأسواق التراثية في المهرجان في حديثها لـ«البيان»: «أسهمت الفعاليات في تعميق قيم التواصل والانتماء للمجتمع عبر إبراز الممارسات الثقافية والتراثية والمنتجات التقليدية الأصيلة، وتسجيل وتوثيق الخبرات والمعرفة والمهارات التي توارثها الأجداد والآباء، الأمر الذي يؤكد الحرص التام للدائرة لإحياء وصون واستدامة التراث، وحماية التراث الثقافي المادي والمعنوي، والكشف عنه وإدارته والترويج له، إضافة إلى سعي المهرجان بجهود منظميه إلى صون التراث الثقافي وعناصره، وكذلك تعزيز الجهود التي يقوم بها ممارسو الحرف اليدوية من أجل صونها وإحيائها وتعليمها للأجيال المقبلة».

وأضافت: «كما اجتهد طاقم المهرجان في دعم ومساندة الأسر المنتجة المتخصصة في ممارسة الحرف والصناعات التقليدية، وتطوير منتجات الحرف والصناعات التقليدية بما يتلاءم مع الأسواق المعاصرة، بالإضافة إلى التعريف بالحرف والصناعات التقليدية المتوارثة بالدولة وعناصر التراث المختلفة والترويج لها، ما يسهم في الترويج لمنطقة العين وجهة سياحية وثقافية مميزة، والمساهمة في تسويق منتجات الحرف والصناعات التقليدية»، موضحة في الوقت ذاته باحتفاء المهرجان بعناصر مهمة في الحياة اليومية للمجتمع الإماراتي، والتي رغم بساطتها تعتبر الأكثر إبداعاً وابتكاراً في تراثنا الثقافي.

دور المرأة

ومن جانب آخر، لفتت مدير الأسواق التراثية في المهرجان إلى أن الأخير يعمل ومنذ انطلاقته على إبراز المرأة الإماراتية امرأة فاعلة في المجتمع وعاملة، وإبرازها كأحد أهم رواة للتاريخ والتراث من خلال الجدات المشاركات والعاملات في الحرف التراثية، وكأحد المحافظين على التراث من خلال عرضها لهذه الأعمال وإصرارها على تعريف جمهور السوق بمعروضاتهن فيه.