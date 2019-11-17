معرض الظفرة للكتاب 25 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

تُنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الدورة الثانية من معرض الظفرة للكتاب، خلال الفترة من 25 - 29 نوفمبر الجاري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

يشارك في معرض الظفرة للكتاب، أبرز دور النشر المحلية والمؤسسات المعنية بصناعة الكتاب، ليعرضوا أحدث الكتب والإصدارات التي تلبي اهتمامات مختلف القراء، إلى جانب مجموعة من الفعاليات، وورش العمل التفاعلية التي تهدف إلى نشر ثقافة القراءة وتعزيز المعرفة.

يرافق معرض الظفرة للكتاب، برنامج ثقافي يطرح مجموعة من المواضيع المتنوعة، والتي تناقش قضايا فكرية وثقافية مختلفة، إلى جانب القضايا البيئية الملحة وغيرها، من خلال استضافة نخبة من المثقفين والخبراء في مختلف المجالات في ندوات ثقافية. كما يقدم «ركن الإبداع» و«ركن الرسامين والفنون»، برامج تفاعلية وورش عمل للأطفال.