«العربية للمسرح» تعلن الفائزين في مسابقات البحث العلمي والتأليف

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الهيئة العربية للمسرح نتائج الفائزين في مسابقة البحث العلمي ومسابقتي التأليف 2019. وقد خلصت لجنة التحكيم إلى تأهل الأبحاث والباحثين بأفضل ثلاث مراتب، مع ملاحظة أن ترتيب الفائزين سيتم حسمه من خلال ندوة محكمة تجري بحضور لجنة التحكيم، في إطار فعاليات الدورة 12 من مهرجان المسرح العربي، التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان من 10 إلى 16 يناير 2020. والأبحاث والباحثون المتأهلون هم الحسين أوعسري من المغرب بالبحث «السنن الثقافي في المونودراما العربية»، ومنى عرفة من مصر بالبحث «الجسد وخلق الذاكرة في مسرحية خمسون». وميسون البشير من السودان بالبحث «الخصوصية والأشكال الإبداعية لما بعد الكولنيالية في المسرح العربي».

كما أعلنت الهيئة العربية النتيجة النهائية لمسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للطفل، الدورة 12 في العام الجاري، حيث فاز نص أساطير المستقبل للكاتب محمود عقاب من مصر بالمركز الأول، وجاء في المرتبة الثانية نص الشاطر حسن للكاتب ياسر فائز من العراق، وحل ثالثاً نص رجل الثلج الأحمر للكاتبة حنان مهدي من الجزائر.

وشهدت الدورة 12 من مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار في عام 2019، منافسات شديدة، وتميزت عديد النصوص بحملها أسماء جديدة مبشرة، وقد عنونت الهيئة العربية للمسرح هذه النسخة من المسابقة بـ«نكتب نصوص اليوم من أجل الغد»، وقد فاز بالمرتبة الأولى نص «حافة العالم» للكاتب طه زغلول من مصر، وفي المرتبة الثانية نص مآذن تلفظها الأندلس للكاتب أحمد سمير من مصر، والمرتبة الثالثة نص سيدة اليوتوبيا للكاتب عبد النبي عبادي من مصر. هذا، وينال الفائزون في مسابقتي التأليف ومسابقة البحث العلمي أيقونة الفوز، إضافة إلى مبالغ مالية 5000 للمرتبة الأولى و 4000 للمرتبة الثانية و 3000 للمرتبة الثالثة.

وهنأ الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله الفائزين بمسابقات هذا العام، مؤكداً أن المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي تعتبر خزان وقود معرفياً مهماً للمسرح العربي، وتسهم في الارتقاء بالشباب وبحوثهم.