يقتل زوجته الحامل لأنها لم تعد له العشاء

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت الشرطة السنغالية إن رجلا في الثلاثينات من عمره، ضرب زوجته الحامل في شهرها الثالث حتى الموت، لأنها لم تعد له وجبة العشاء.

وكشفت تقارير تداولتها وسائل إعلام في السنغال أن الزوجة أميناتا كا، البالغة من العمر 22 عاما، عادت إلى منزلها في ضواحي العاصمة داكار ليلة الأربعاء بعد سلسلة من الفحوص الطبية، وكانت متعبة ومرهقة ولم يكن بمقدورها تحضير العشاء لزوجها.

ويبدو أن الزوج "الجائع" تذرع بهذه الحجة، أي عدم تحضير العشاء، لضربها لمدة ساعتين إلى أن فقدت الوعي، بحسب فرانس برس.

وسمع الجيران صراخ الضحية، فاتصلوا بالشرطة واستدعوهم إلى مكان الحادث، غير أن رجال الشرطة وصلوا متأخرين على ما يبدو، إذ كانت المرأة الحامل قد توفيت قبل وصولهم.

وقال عدد من الجيران استجوبتهم الشرطة إن أميناتا كانت تتعرض للعنف بشكل يومي، وأن وجهها كانت تغطيه الكدمات بشكل دائما تقريبا. وبعد الحادث، أوقفت الشرطة الزوج القاتل في منزله.