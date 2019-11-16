ينجو بأعجوبة من فكي تمساح

المصدر: البيان الإلكتروني

نجا رجل أسترالي يبلغ من العمر 54 عاماً من تمساح "ماكر"، اخيراً، بعدما تصارع معه، ووضع إصبعه في عينه.

وذهب كريغ ديكمان إلى الصيد، يوم الأحد الماضي، في منطقة نائية شمالي أستراليا تعرف باسم "موطن التماسيح"، وقال إن تمساحا طوله 2.8 متر ظهر خلفه فيما كان يهم بمغادرة الشاطئ.

وقال ديكمان للصحافيين، من المستشفى الذي يعالج فيه ببلدة كيرنز في ولاية كوينزلاند: "عندما أردت أن أعود إلى المنزل، كان أول ما رأيته هو رأس التمساح متجها نحوي"، مشيرا إلى أن الحيوان عضه في فخذه، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وأضاف: "أعتقد أن صوت قرقعة فكيه سيطاردني إلى الأبد".

وتابع ديكمان البالغ من العمر 54 عاما، قائلا إنه تصارع مع التمساح على الشاطئ أثناء محاولة الأخير جره إلى المياه.

وبيّن أنه أدخل إبهامه في عين التمساح، موضحا أنها كانت "البقعة الناعمة" الوحيدة التي وجدها على الحيوان.

ونجح ديكمان بعد دقائق في الوصول إلى ظهر التمساح وأغلق فكيه، حسب قوله، مشيرا إلى أنه دفع الحيوان بعيدا ليعود مرة أخرى إلى المياه.

وخلال الحادث، تعرض ديكمان لإصابات في يديه وساقيه من قبل التمساح، الذي وصفه بأنه كان "ماكرا ومخادعا".

