دبي مشهد موسيقي متنوّع

المصدر: دبي - البيان

بدت أجندة دبي خلال العام الجاري مزدحمة بالحفلات الموسيقية التي ترضي كل الأذواق، والتي قدمها نجوم الصف الأول في موسيقى «الروك» والـ«آر آند بي»، وثلة من الفرق العالمية التي تحظى بحضور لافت على الساحة الموسيقية العالمية، كما أفادت تغريدة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع «تويتر»، والتي تطرقت لتقرير نشره أخيراً موقع «يورونيوز»، حيث يشير إلى أن دبي باتت عاصمة عالمية للترفية والموسيقى.

على رأس قائمة الفرق الموسيقية التي استقبلتها دبي خلال العام الجاري، حلت فرقتا «جاميروكي» و«فاتبوي»، وكذلك فرقة «بويزون» التي كانت حاضرة أيضاً ضمن جولتها الوداعية، حيث تعد هذه الفرقة من أكثر الفرق الموسيقية نجاحاً في أيرلندا والمملكة المتحدة، وقد فاقت مبيعات تسجيلاتها 25 مليوناً.

وداعوعن جولتهم الوداعية قال نجم فرقة «بويزون» رونان كيتنغ: «تسعدنا العودة إلى الأمكنة التي زرناها وأقمنا حفلات فيها خلال السنوات الماضية. من اللطيف العودة إليها لتقديم عرضٍ أخير نقول فيه بشكل لائق: إلى اللقاء».

وعلق رفيقه في الفرقة شاين لينش على حفل دبي: «حين نكون على المسرح، يرتفع الصوت أكثر فأكثر، فنشعر بالحضور. إنه مكان رائع للعزف. وهذا ما أحبه شخصياً، أحب العزف هنا».

ويخبرنا كيث دافي، العضو في الفرقة، بأن «الجولة لاقت رواجاً. قائمة الأغاني والعرض جيدان. كنا صبية واليوم صرنا في الأربعينيات. استمرت فرقتنا فترة طويلة كافية. نريد كتابة الفصل الأخير والافتراق بمصداقية وفخر». لقد كانت الجولة الأخيرة للفرقة الأيرلندية قبل انفراط عقدها.

القرية العالمية

وفي القرية العالمية، قدّم نجم موسيقى «R&B» جاي شون حفلاً جذب 100 ألف شخص. وخلال حديثه، قال شون إن إقامة عرض له في دبي أمر مؤثر في مسيرته الفنية. وأضاف: «حين بدأت عملي الفني لم يكن الإنترنت كما اليوم. ولم يكن هناك وجود لوسائل التواصل الاجتماعي. من خلال يوتيوب، حصلت على معجبين كثر في دبي. لم أكن أعلم أن أغانيّ معروفة هنا. حين قدمت، أقمت حفلة ناجحة، حضرها خمسة آلاف شخص. ومنذ ذلك الحين، وطيلة 15 عاماً، كنت آتي سنوياً. إنهم يعرفون كلّ أغانيّ».

أوبرا

كما قدمت فرقة «مارون فايف» الأمريكية حفلاً مميزاً في قاعة «كوكا كولا أرينا».

ولا ننسى الأوبرا، حيث استضافت أوبرا دبي، المسرحية الغنائية الشهيرة «شبح الأوبرا» للمرة الأولى.