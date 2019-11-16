تغريدات النجوم.. عجلة الدراما الخليجية تبدأ الدوران

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بدت حسابات نجوم الساحة الخليجية على مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر نشاطاً هذا الأسبوع، لتكشف تغريداتهم وصورهم عن بدء عجلة الدراما الخليجية، حيث أعلن الكثير منهم عن دخولهم إلى مواقع تصوير عدد من المسلسلات التي ستعرض خلال رمضان 2020، ليبدو من ذلك، أن الموسم الرمضاني المقبل، سيكون دسماً بأعمال جديدة، لن تغيب عنها حياة الفهد وسعاد عبدالله، وأحمد الجسمي، وثلة من نجوم الكويت.

في الوقت الذي اقتصر فيه نشاط نجوم الفن المصري على الكشف عن مشاريع غنائية جديدة، وتهنئة الفنانة يسرا بما حققته من إنجازات.

هل ستغني الفنانة الإماراتية أحلام باللهجة المصرية؟، سؤال أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك اثر نشر أحلام على حسابها في «انستغرام» لمقطع موسيقي لعملها الفني المقبل، وعلقت عليه بالقول «قريباً».

أحلام أطلت بـ «لوك» جديد، أظهر رشاقتها وأناقتها، لا سيما بعد اعتمادها لتسريحة جديدة، فيما بدت موسيقى الكليب الجديد، أقرب إلى الإيقاع المصري، وهو ما أثار انتباه متابعي النجمة الإماراتية، والذين أثنوا على جمال أعمال أحلام والتي ردت على استفسارات البعض إن كان الكليب الجديد سيكون باللهجة المصرية، بكلمة «قريباً».

وجوه جديدة

من جهة أخرى، بدا الفنان الإماراتي ماجد الجسمي، وهو نجل الفنان أحمد الجسمي، آخر المنضمين إلى قائمة أبطال مسلسل «أم هارون» للمخرج محمد العدل، والذي تقوم النجمة حياة الفهد بتصويره حالياً، تمهيداً لعرضه في رمضان المقبل، وكانت حياة الفهد قد نشرت عبر حسابها على «انستغرام» صورة للجسمي معلقة عليها بالقول: «من الوجوه الشابة التي تعشق الفن، أتمنى له التوفيق في المسلسل»، حيث يضم العمل كوكبة من النجوم وعلى رأسهم الإماراتي أحمد الجسمي، وفاطمة الصفي، وآلاء شاكر.

الفنانة الكويتيه عبير الجندي، نشرت لها صورة على انستغرام، وأرفقتها بعبارة «مساء الخير»، في الوقت نفسه، نشرت الفنانة إيمان الحسيني، صورة تجمعها مع الفنانة الهام فضاله، وجيش ايم، وطيف، وعلقت عليها بالقول «من كواليس مسلسل الكون في كفه».

فيما نشر الفنان أحمد ايراج، صورة له خلال توقيعه على عقد مسلسل جديد. وكتب معلقاً: «على بركة الله.. خلال التوقيع على عقد مسلسل»في ذاكرة الظل«للكاتبة مريم نصير، والمخرج محمد كاظم، وسيعرض في رمضان 2020»، فيما أشارت الفنانة شجون في تغريدة لها، إلى مشاركتها في مسلسل «دموع الفرح» الذي تنتجه ايغل فيلمز، وكتبت: «8 حلقات ستصور في أوروبا خلال شهر نوفمبر لمسلسل»دموع الفرح«بميزانية ضخمة.. انتظرونا في رمضان 2020».

في حين نشرت الفنانة أسيل صورة لها خلال تواجدها في أحد المختبرات الطبية، وعلقت عليها بالقول: «من أجل دعم وتكريم المرأة والباحثات في العلوم اللاتي يبذلن كل الجهد من أجل عالم أكثر إشراقاً وأغنى صحة».

طلة مميزة

بعد اعتذارها عن المشاركة في «ليلة سهم»، تمكنت الفنانة نوال الكويتية من المشاركة في «ليلة البدر»، التي أقيمت على مسرح جامعة الأميرة نورة في الرياض، تكريماً للأمير بدر بن عبد المحسن على عطائه الفني، بتقديم أميز القصائد الشعرية لأهم نجوم الغناء في الخليج والوطن العربي، وكانت نوال قد تقدمت بالشكر إلى الأمير بدر بن عبدالمحسن، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على هذه الدعوة.

وقالت في تغريدة لها على «تويتر»: «شكراً للأمير البدر على دعوتي لهذا الحفل الرائع، وشكراً لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على موسم الرياض الذي أبهر العالم».

من جانبه، ردَّ تركي آل الشيخ على تغريدة نوال، مثنياً على إطلالتها، وكتب معلقاً: «طلة مميزة زي عادتك». علماً بأن الليلة الغنائية شهدت مشاركة نخبة من النجوم وعلى رأسهمa، فنان العرب محمد عبده، والدكتور عبد الرب إدريس، وعبد المجيد عبد الله، وعبادي الجوهر، وراشد الماجد، وراشد الفارس، وأصيل أبو بكر، والفنان البحريني خالد الشيخ، كما شهد الحفل أيضاً إطلالة الفنان الراحل طلال مداح باستخدام تقنية الهولوغرام، حيث قدم أشهر أغانيه «لي طلب» التي كتب كلماتها الأمير بدر بن عبد المحسن.

معرفة قديمة

من جهة أخرى، يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلين في الولايات المتحدة الأمريكية، من المقرر أن يقاما خلال الأسبوع المقبل، وكان هاني شاكر قد أعلن عبر حسابه على «انستغرام»، فور وصوله العاصمة الأمريكية واشنطن، عن الحفلين المقامين للجالية المصرية والعربية، من خلال صورة تجمعه بالمنظمين أمام المطار.

أما الفنان هيثم شاكر فقد أعلن هو الآخر عبر صفحته في «فيسبوك» عن موعد طرح أحدث أغنياته المصورة «لحقتيني» من ألبوم «معرفة قديمة»، وأكد أن استقراره على الأغنية لتصويرها جاء بناء على آراء الجمهور ومتابعيه.

تكريم جمعية أمريكا للإعلام الخارجي «AAM» للفنانة المصرية يسرا تقديراً لمسيرتها المهنية التي تمنح الأمريكيين نموذجاً مختصراً لتاريخ صناعة الترفيه في مصر، ولدورها كمحفز للحوار المجتمعي، لفت انتباه الكثير من رواد التواصل الاجتماعي، حيث بادر عدد من النجوم المصريين إلى تهنئتها بهذا التكريم.