مهرجان الشعر العربي ينطلق في الأقصر

المصدر: الأقصر - البيان

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت أول من أمس فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الأقصر للشعر العربي، بحضور عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة المصرية لقصور الثقافة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة، ونخبة من الشعراء والنقاد والفنانين.

وقام بتقديم الحفل الشاعر حسن عامر منسق أنشطة بيت الشعر بالأقصر، الذي رحب بالضيوف، مقدماً الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر الذي رحب بدوره بضيوف الأقصر من الشعراء والنقاد ووفد دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، متحدثاً بعد ذلك عن منجزات بيت الشعر ومسيرته منذ أن بدأ بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة.

ثم تلاه الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة المصرية لقصور الثقافة ليقرأ كلمة وزارة الثقافة نيابة عن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي رحب فيها بوفد دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، مثمناً الدور الذي يقوم به بيت الشعر بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة ذلك التعاون الذي يخلق مناخاً ثقافياً للجميع ويدعم الشعراء والمبدعين. وقال: إن جميع قصور الثقافة في محافظات مصر مفتوحة لأنشطة بيت الشعر عرفاناً لإسهامه الفاعل في تنشيط الساحة الثقافية في الجمهورية، والذي هو محل تقدير وزارة الثقافة، مشيداً بجهود حاكم الشارقة التي تنتشر في مصر والعالم العربي.

واختتمت الكلمات بكلمة محافظة الأقصر والتي قرأها اللواء عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظ الأقصر، والتي تحدث فيها عن قيمة الشعر والكتابة في حياة الأمم وأن الآداب هي جسر التواصل بين الشعوب وركنها الحميم، وقال: لقد أصبحت الأقصر ملتقى ثقافياً دائماً، تفد إليه الجموع الثقافية من كل الأقاليم المصرية، معرباً عن سعادته بهذا الحراك الثقافي، مقدماً شكره الجزيل للشارقة لاختيار الأقصر مقراً لبيت الشعر في مصر.

ثم استمع الجمهور بعد ذلك إلى الأمسية الشعرية التي شارك فيها الشعراء: أحمد سويلم - أحمد نناوي - أشرف قاسم - شيرين العدوي - محمد عرب صالح.

تلا ذلك فقرة التكريم للشعراء المشاركين في الأمسية، وتكريم لثلاثة من جمهور بيت الشعر الذين واظبوا على الحضور طوال العام الفائت، ولم يتغيبوا إلا مرة أو مرتين وهم: جمال علي والشاعر عبد الرسول عبد الحاكم والإعلامية أسماء مناع.