نهاية مأساوية لعازفة قبيل حفلها

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت عازفة الأوبوا الأمريكية، جانيس تومسون "62 عاماً" قبيل حفل لفرقة ميامي السيمفونية الكبرى بـ 20 دقيقة، حين سقطت من سلم القاعة أثناء نزولها، فارتطم رأسها بالأرض.

وقع الحادث قبيل حفل افتتاح الموسم للفرقة، بقاعة موريس غوسمان للحفلات بولاية فلوريدا الأمريكية، ونقلت العازفة على الفور في سيارة إسعاف إلى المستشفى، لكنها توفيت في اليوم التالي إثر نزيف داخلي في الدماغ تعرضت له إثر سقوطها، بحسب "روسيا اليوم".

وقررت الفرقة أن تهدي حفلا تقدمه يوم 10 ديسمبر القادم لذكرى العازفة، ونشرت الفرقة في صفحتها على "فيسبوك" منشورا في رثائها كي يكتب لها الأصدقاء والأقرباء.