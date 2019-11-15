صورة سيلفي تودي بحياته

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت شرطة السياحة اليوم الجمعة أن سائحا فرنسيا توفي، أثناء محاولة أخذ صورة شخصية (سيلفي) عند شلال مياه في تايلاند.

ووقع الحادث بعد ظهر الخميس في جزيرة "كو ساموي" في جنوب تايلاند.

وسقط الرجل (33 عاما) من شلال المياه "نا موينج 2".

وكان سائح أسباني قد توفي في نفس المكان قبل عدة أشهر، طبقا لما قاله بودابول ويريانارانجكول مسؤول شرطة السياحة بمنطقة ساموي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضاف "هناك لافتات بالفعل مكتوب عليها (ممنوع الدخول)، حيث أن المنطقة خطيرة جدا. ربما يريد بعض السائحين الحصول على صور أفضل، لكن المنطقة شديدة الانحدار وزلقة هناك وانزلق الرجل".

وتابع "شاهد صديق كان يرافقه الرجل وهو يلتقط صورا وسقط" من ارتفاع يقدر بمنزل مكون من ثلاثة طوابق. واتصلت الشرطة بالفعل بالأقرباء.

وعلى الرغم من أنه لم يتم صدور تقرير مبدئي للطب الشرعي، تعتقد الشرطة أن السائح توفي جراء كسر في الجمجمة.