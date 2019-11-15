شاهد.. رد فعل والد التوأم الليبي عند رؤيتهما بعد عملية الفصل

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مقطع فيديو عن لحظة خروج التوأم السيامي الليبي "أحمد ومحمد" من غرفة العمليات بعد انتهاء عملية فصلهما، حيث رافقهما رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله الربيعة، وأعضاء الفريق.

وأسرع والد الطفلين إليهما عند خروجهما، وبكي عند رؤيتهما شاكراً الدكتور الربيعة، وانحنى على الطفلين وقبلهما، وسط فرحة كبيرة، واهتمام إعلامي بالحدث، بحسب موقع أخبار 24.

يُذكر أن الربيعة كان قد ذكر أن الوضع الصحي لأحمد ومحمد مستقر، وسيتم نقلهما إلى العناية المركزة، بعد أن شخصت الحالة بالتصاق في أسفل البطن والحوض والأمعاء الدقيقة والغليظة، وأجزاء أخرى.