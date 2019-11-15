أصيل هميم نجمة مسرح القرية العالمية اليوم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أعلنت القرية العالمية الوجهة الترفيهية والثقافية الأولى في المنطقة أنها ستضيف اليوم النجمة العراقية أصيل هميم، التي ستنير مسرح القرية العالمية، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بأغانيها ضمن تذاكر الدخول على المسرح الرئيس، وستكون هناك منطقة مخصصة للنساء والأطفال.

وتحتل النجمة العراقية الترتيب الخامس في قائمة أكثر المطربين استماعاً في الإمارات، كما أن لها متابعين بالآلاف من الشباب ومن أشهر أغانيها «المفروض» و«بلاني زماني» و«الكلام». ولدت المغنية العراقية أصيل في بغداد، واحترفت عالم الغناء وهي في عمر الثانية والعشرين، فقدمت عشرات الأعمال الفردية والجماعية كما شاركت في غناء مجموعة من مقدمات المسلسلات. شاركت في برنامج نجوم العرب على قناة «إم بي سي 1» مع فريق المشرق العربي. وكانت قد أطلقت أغنية منفردة بعنوان «بلاني زماني» وهي ابنة الموسيقار كريم هميم، وهي من المغنيات اللواتي يعتنين بجودة الفن، سيراً على نهج والدها، وقد انفردت أخيراً بأغنية خاصة بها من ألبوم راشد وأحبابه بعنوان «راضي بتعذيبي»، من كلمات الشاعرة الإماراتية «مشاعر دبي» وألحان الإماراتي فايز السعيد.

ويأتي حفل هميم ضمن جدول الحفلات الموسيقية التي يزخر بها الموسم 24 للقرية العالمية، وذلك بعد نجاح حفل المطرب بدر الشعيبي، كما أعلنت القرية العالمية أنها ستستضيف نخبة من ألمع نجوم الفن والغناء من جميع أنحاء العالم وضمنها كبار نجوم الغناء في العالم العربي، حيث يستضيف المسرح الرئيس حفلاً غنائياً كل يوم جمعة في التاسعة مساء بعد عروض الألعاب النارية.

وأكدت القرية العالمية أنها تحرص على تقديم تجربة مثالية لضيوفها عبر استضافة كبار الفنانين دون أي رسوم إضافية، حيث يمكن حضور الحفل والاستمتاع بالفعاليات المقدمة في كل أرجاء القرية ضمن تذكرة الدخول وهو ما يمنح الملايين فرصة الالتقاء بنجومهم المفضلين على بعد خطوات فقط، إضافة إلى اصطحاب العائلة عبر أماكن مخصصة للنساء والأطفال لتحقيق مزيد من الراحة والاستمتاع للجمهور.