«قمة المعرفة».. شراكات استراتيجية نوعية

المصدر: دبي - البيان

تحظى الدورة السادسة من «قمة المعرفة 2019»، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة يومي 19 و20 نوفمبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي، بشراكات استراتيجية مثمرة، وذلك مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، التي تشكل ركيزة أساسية لنجاح الحدث وتعزيز مكانته محلياً وإقليمياً.

وثمّن جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة هذه الشراكات، وقال: «ستسهم الشراكات الاستراتيجية لقمة المعرفة مع مجموعة مهمة من جهات وشركات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة والعالم، بشكل كبير في نجاح الحدث السنوي، وتحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز مكانة المعرفة في مسيرة التنمية المستدامة، وصياغة نهج متكامل من الحلول والأدوات الفعالة لتمكين الدول في خططها التنموية على مختلف القطاعات».

حلول مبتكرة

بدوره، أفاد هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني»: «يعمل بنك الإمارات دبي الوطني في إطار التزامه الراسخ بدعم جهود الحكومة الرشيدة في دولة الإمارات لبناء اقتصاد مستدام يقوم على المعرفة، وإرساء دعائم مجتمع يشجع على تطوير الحلول المبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها القيادات العالمية. ومن هذا المنطلق، تسعدنا المشاركة بصفتنا راعياً لقمة المعرفة 2019 التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الحدث الرائد الذي لطالما أسهم في ترسيخ مكانة الدولة في طليعة التقدم المعرفي على مستوى العالم العربي».

وأعرب علي سيف النابودة، المدير العام لـ«النابودة للسيارات»عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: «فخورون للغاية بالعمل للسنة الخامسة على التوالي مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لدعم»قمة المعرفة«، هذا الحدث المعرفي البارز، حيث نؤمن بأن ثروة الأمم الحقيقية تكمن في توفير المعرفة وجعلها في متناول أكبر عدد ممكن من الناس».

دور مهم

ومن جانبه، قال الدكتور يوسف محمد آل علي، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة تاكسي دبي»: «نحن فخورون بشراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرعايتنا لأحداث الدورة السادسة من قمة المعرفة، التي تعد الحدث المعرفي الأبرز على مستوى المنطقة. وتأتي رعايتنا للحدث انطلاقاً من إيماننا بأهمية الدور الذي تلعبه المعرفة في بناء المجتمعات وتقدم الأمم وتنميتها. ونؤكد من جديد التزامنا بالعمل بشكل وثيق مع المؤسسة، وتقديم كل الدعم اللازم لجميع المبادرات والأحداث التي تنظمها حول العالم. وانطلاقاً من مكانتها الرائدة، تحرص مؤسسة تاكسي دبي على دعم جميع الجهود الرامية إلى تمكين أجيال المستقبل».

رسالة هادفة

وأعرب حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، عن اعتزاز أبوظبي للإعلام بأن تكون من الشركاء والداعمين لـ«قمة المعرفة 2019»، بما ينسجم مع أولوياتها الاستراتيجية، ورسالتها الهادفة إلى إبراز إنجازات الدولة ودعم تطلعات المجتمع الإماراتي وقيمه المبنية على الاستثمار في الإنسان، مؤكداً حرص أبوظبي للإعلام على إنجاح هذه القمة العالمية التي تجمع نخبة المفكرين والخبراء والمعنيين بنشر المعرفة.

وقال الكعبي: إن «أبوظبي للإعلام تسعى من خلال مشاركة صحيفتي (الاتحاد) ومجلة (ناشيونال جيوغرافيك العربية) في فعاليات القمة إلى الإسهام في تحقيق رؤية الإمارات في بناء المستقبل، ودعم جهود التنمية والمبادرات في هذا المجال، ولا سيما أننا نعد أن أولويات عملنا الاستراتيجية تملي علينا مسؤولية مجتمعية تجاه الإسهام الفعال في تحقيق مستهدفات القمة بوضع منهجيات للنشر وإنتاج المعرفة في المنطقة العربية».

تمكين

وقال بشّار كيكولوف، المدير العام «لأرامكس» في الإمارات: «نعتز برعايتنا للدورة السادسة من قمة المعرفة وبشراكتنا المستمرة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بما ينسجم مع شعار هذه الدورة، مع حرصنا على تعزيز التنمية المستدامة في جميع الأسواق التي نعمل فيها، والتي تغطي جوانب تعنى بتعليم الشباب وتمكين المرأة وحماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي».

فارس الصايغ، المدير العام لقناة رؤيا الفضائية، أكد التزام القناة في دعم جميع الجهود الرامية إلى تمكين الأجيال المقبلة، ومن ضمنها «قمة المعرفة»، «التي تأتي رعايتنا لها من إيماننا القوي بالمعرفة وتأثيرها في إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات». وقال عماد باسيل، المدير العام لـ«تلفزيون الفجيرة»، إن دعم قمة المعرفة ينطلق من أهميتها كمنتدى متكامل يطرح الأسئلة والحوار الذي يعالج الموضوعات الهامة التي تعود بالنفع على المجتمع ككل.

فيما أكد فهد بن جساس، مدير الاتصال و العلاقات العامة في «قناة الظفرة» أن دعم حدث معرفي مثل «قمة المعرفة» يشكل ترجمة حقيقية لتحقيق مطلب مهم من متطلبات نجاح الإعلام التنموي، المتمثل في مشاركة الجماهير وتفعيل دورهم ونقل أفكارهم ومقترحاتهم للرأي العام، عبر الحوارات والنقاشات الجادة التي نتطلع إليها في القمة.

خلود العميان، الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير «فوربس الشرق الأوسط»، أكدت أن الشراكة مع «قمة المعرفة» هذا العام نابعة من إيماننا العميق بالدور الأساسي الذي تؤديه المعرفة في بناء مجتمعات اليوم وتطويرها، بينما يرى نشأت الديهي، المدير التنفيذي لقناة TeN، أن المعرفة حجر الأساس لبناء المجتمعات، «ونحن نحرص على دعم جميع الجهود الرامية إلى تمكين أجيال المستقبل، ونتطلع قدماً لمزيد من التعاون مع المؤسسة».

منصة عالمية

من جهته، أفاد رشيد بن عبد العزيز الحصان، الرئيس العام لـ«مجموعة الحصان للتعليم والتدريب القابضة»، أن «قمة المعرفة» تعد منصة معرفية عالمية بارزة، ويأتي دعمنا لهذا الحدث نظراً لما يمثله من أهمية في بناء وتنمية المجتمعات، ونحن ملتزمون باستمرارية التعاون والشراكة الوثيقة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة انطلاقاً من دعمنا لكل جهود تمكين الأجيال القادمة في مجالات التعليم والتدريب.

وأشار معن بو ضرغام، المدير العام لشركة «كويل»، أن الشراكة مع «قمة المعرفة»تأتي لأهمية الحدث في مسيرة تحقيق التنمية المستدامة من خلال المعرفة. ونؤكد دعمنا لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في جهودها نحو نشر التطور المبني على المعرفة في العالم أجمع.

من جهتها، قالت نادين سمرة، نائب رئيس قسم المنتجات الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في موقع «وياك»، إنه من المهم العمل مع الجهات التي تشاركنا استعدادنا لتزويد الأجيال المقبلة بالتمكين والقدرات اللازمة للازدهار. ونؤكد التزامنا الدائم بالعمل مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.