«فن أبوظبي» يكشف عن فناني وقيّمي «آفاق»

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، كشف «فن أبوظبي» عن قائمة الفنانين والقيّمين الفنيين المشاركين في برنامج «آفاق 2019»، ضمن «فن أبوظبي» الذي ينعقد بين 21 و23 نوفمبر الحالي في منارة السعديات. ويكشف المعرض عن مجموعة من أعمال التكليف الفني رسمياً، ويعرضها أمام الجمهور لمدة ثلاثة أشهر إضافية عقب ختام «فن أبوظبي». يركز برنامج «آفاق 2019» على إتاحة الفن للجمهور، وتعزيز منظومة الفن المحلية من خلال مبادرتي «آفاق: تكليف الفنانين» و«آفاق: الفنانون الناشئون». ولا تقتصر فعاليات البرنامج خلال المعرض السنوي فحسب، إنما تسهم في دعم المشهد الفني للإمارة، من خلال توفير الفرص الإبداعية على مدار العام في مواقع مختلفة في الإمارة، بما في ذلك منارة السعديات في أبوظبي، وواحة العين المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، وقلعة الجاهلي في العين، وقصر الحصن في أبوظبي.

كما تنظم مبادرة «آفاق: الفنانون الناشئون» برنامجاً إرشادياً طوال العام، بالتعاون مع الفنانين المرموقين رامين وركني حائري زادة وحسام رحمانيان، ليتيح لثلاثة فنانين مشاركين، إبداع مجموعة جديدة من الأعمال خصيصاً للمعرض. وسيتولى الفنانون العالميون المكلفون بإعداد أعمال جديدة في إطار برنامج «آفاق: تكليف الفنانين»، إنتاج أعمال جديدة مخصصة للمعرض في العين، وكذلك في قصر الحصن، الذي أعيد افتتاحه حديثاً في أبوظبي. اختار «فن أبوظبي» هذا العام، تكليف الفنانين العالميين أوليفر بير ولياندرو إيرليش، في إطار برنامج «آفاق 2019»، انطلاقاً من مكانتهما المرموقة، ودورهما في تعزيز مكانة المعرض كفعالية فنية رائدة. أبوظبي - البيان