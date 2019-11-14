عملية ناجحة لفتاة تأكل شعرها

المصدر: البيان الإلكتروني

نحج الأطباء في مستشفى مدينة ليوبيرتسي في العاصمة الروسية موسكو في أجرى عملية جراحية لفتاة روسية مصابة بمتلازمة "رابونتسيل" الرغبة الدائمة في أكل الشعر.

وقال ناطق باسم وزارة الصحة في موسكو إن الفتاة كانت تأكل شعرها منذ أيام المدرسة، ما أدى إلى تراكم كتلة متلاصقة من الشعر بحجم 20 سنتيمترا طولا و15 سنتيمترا عرضا في معدتها، وفقاً لورسيا اليوم.

وأخرج الأطباء من باطنها كتلة متلاصقة من الشعر تشبه المعدة عن طريق عمل ثغرات وشقوق صغيرة في بشرتها.

يذكر أن متلازمة "رابونتسيل" تعد ظاهرة نادرة يمكن أن تودي بحياة المريض في حال عدم إجراء عملية جراحية في وقتها، وتعد من الأمراض النفسية.