طالب يقتل شخصاً ويصيب 3 ثم ينتحر

قال محققون روس في بيان إن طالبا يبلغ من العمر 19 عاما أطلق النار على زميل له وقتله وأصاب ثلاثة آخرين ثم انتحر في كلية للتعليم المهني في منطقة الشرق الأقصى اليوم الخميس.

وتندر حوادث إطلاق النار في المدارس والكليات في روسيا التي تفرض قوانين صارمة لحيازة الأسلحة ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء الحادث.

وقال المحققون إن الطالب فتح النار مستخدما بندقية صيد في المدرسة العليا الواقعة في مدينة بلاجوفشتشنسك على بعد نحو 5600 كيلومتر شرقي موسكو بالقرب من الحدود مع الصين.

وقال المحققون إنه قتل بالرصاص طالبا آخر في نفس عمره بينما نُقل ثلاثة طلاب إلى المستشفى بعد إصابتهم بطلقات نارية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن أحد المصابين في حالة خطيرة ويخضع لجراحة.

وفتحت لجنة التحقيقات الروسية تحقيقا بشأن الحادث. ووصف فاسيلي أورلوف حاكم منطقة آمور الحادث بأنه مأساة، وفقاً لوكالة رويترز.

