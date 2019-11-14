ملك يهدي زوجاته الـ 14 أسطولاً من السيارات ويستفز شعبه

المصدر: وكالات

وجهت المعارضة في سوازيلاند للملك مسواتي الثالث، تهمة استفزاز شعبه الفقير، وذلك بعد إهدائه أسطولًا من السيارات الرولزرويس لزوجاته الـ14.

وتضمن أسطول السيارات 19 عربة رولزرويس لزوجات الملك، وأكثر من 120 سيارة بي.ام.دبليو لكبار الشخصيات بحكوماته، بتكلفة قدرها 30 ألف جنيه إسترليني للسيارة الواحدة على الأقل.

وأثار الإنفاق الضخم غضبا كبيرا في البلاد، إذ كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن 63 بالمئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر.

يذكر أن الملك مسواتي الثالث لديه 14 زوجة، وأكثر من 25 طفلاً، وجلس على عرش المملكة منذ عام 1986.