مشعوذة تحتال على خليجية وتسلبها 495 ألف دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

واقعة غريبة نشرتها صحيفة الأنباء الكويتية حول مواطنة كويتية تعرضت للنصب من قبل مشعوذة غير محددة الجنسية، بعدما تقدمت ببلاغ في مخفر شرطة الصليبية، وقالت المواطنة إنها تعرضت للخداع وسلمت السيدة مبلغ 150 ألف دينار (495 ألف دولار) على دفعات بعد أن أوهمتها بأنها مسحورة وابنها وزوجها المتقاعد.

وبحسب افادات المبلغة فإن ابنها خرج من السجن المركزي، حيث كان محبوساً على ذمة قضية تعاطي مخدرات، مشيرة إلى أن ابنها نادراً ما كانت تشاهده وكان يقيم بشكل شبه دائم عند شخص في الصليبية وهو ابن المدعى عليها، حيث تعرف عليه داخل السجن.

وتابعت: حاولت التواصل مع ابني لمعرفة لماذا يتغيب عن منزله واضطررت إلى الذهاب إلى حيث يقيم، ولدى زيارتي له تعرفت على والدة صديقه، وإذ بها تقول لي إن ابني دخل طريق الإدمان لأنه مسحور، وأوهمتني بأنني أيضا مسحورة وكذلك زوجي وعلى مدار أشهر سلمتها كل ما أملك ويملك زوجي وبما في ذلك مكافأة نهاية خدمة زوجي المتقاعد.