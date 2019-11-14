أنغام «ديزر» تحلّق على أجنحة «طيران الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المنصة الرائدة عالمياً لخدمة البث الموسيقي «ديزر»، عن توقيعها اتفاقية جديدة مع شركة «طيران الإمارات» تتيح لملايين المسافرين على متن خطوط شركة الطيران العالمية الاستمتاع بمجموعة واسعة من الموسيقى في جميع رحلاتها.

ويتوافر تطبيق «ديزر» الآن على نظام الترفيه الجوي الحائز عديداً من الجوائز لطيران الإمارات ice، ويقدم أكثر من 20 قائمة أغانٍ تثري تجربة المسافرين.

وصُممت قوائم الأغاني بحيث تُناسب أذواق جميع المسافرين، إذ تضم أعمال مجموعة مميزة من الفنانين العالميين اختيرت كل منها بعناية للارتقاء بتجربة المسافرين إلى مستويات أعلى في عالم الموسيقى.

ويمكن للمسافرين تصفّح قوائم الأغاني على متن جميع رحلات طيران الإمارات بكل سهولة وسلاسة، والموجودة بين الاقتراحات الخمسة الأولى في الصفحة الرئيسية لنظام الترفيه ice، والذي تتوافر فيه أكثر من 4500 قناة تتضمن أفلاماً وبرامج تلفزيونية وموسيقى وألعاباً تفاعلية.

وتعليقاً على ذلك، قال طارق منير، الرئيس التنفيذي لشركة «ديزر» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «نحن سعداء بأن تكون قوائم أغنيات «ديزر» رفيقة سفر الركاب على متن رحلات طيران الإمارات. تمتلك الموسيقى سحرها الخاص القادر على الانتقال بنا من حالة إلى أخرى، مثلها مثل السفر.

وتهدف اختياراتنا إلى جعل المسافرين يشعرون بالتشويق ذاته الذي يأتي مع اكتشاف وجهات جديدة، أو الذكريات التي تعود مرة أخرى خلال زيارة الأماكن نفسها. لقد أضفنا كذلك بعض الأغاني المفضلة لتقديم الموسيقى المثالية التي تناسب كل مغامرة من مغامرات المسافرين».

ومن جانبه، قال باتريك برانيلي، نائب رئيس طيران الإمارات لتجربة العملاء، الترفيه والتواصل والمبيعات في الأجواء:

«يسرنا جداً أن نضيف قوائم أغاني «ديزر» إلى نظامنا الترفيهي، إذ إننا نقدّر الموسيقى، ودعمنا هذا المجال لسنوات عديدة من خلال العمل مع فنانين عالميين وشركات تسجيل. يسعدنا الآن أن نبني علاقات شراكة مع شركة رائدة في خدمة البث الموسيقي مثل (ديزر)، التي تقدم لنا تجربة موسيقية جديدة مع قوائم الأغاني التي تضم موسيقى البوب والروك والرقص والعربية وخليجية الرومانسية وغيرها الكثير».