منى المرّي: دبي مركز عالمي رئيس للمبدعين والمبتكرين

المصدر: دبي - البيان

افتتحت منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، أمس، فعاليات معرض دبي الدولي للمجوهرات 2019.

والذي يعد الحدث الأكبر من نوعه في هذا المجال ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة أكثر من 500 علامة تجارية هي الأبرز في هذا المجال من 21 دولة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

واطلعت على جانب من المعروضات التي شملها الحدث الذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعرفت من القائمين على الشركات العارضة على المنتجات المطروحة وما يمثله لهم هذا الحدث من أهمية مع انعقاده في دبي التي تعد مركزاً رئيساً لتجارة الذهب والمجوهرات عالمياً، معربة عن تقديرها لمستوى الإبداع والتميز الذي بدا ظاهراً في تصميمات المجوهرات والأحجار الكريمة التي شملتها المعروضات.

مركز للمبدعين

وشددت منى المري على قيمة المعارض المتخصصة التي تستضيفها دبي على مدار العام، كونها تعزز مكانتها كوجهة عالمية ومركز رئيس للمبدعين والمصممين والمبتكرين وأصحاب المهارات العالية في شتى المجالات، في الوقت الذي تفتح تلك المعارض - بما تضمه من مشاركات دولية واسعة - المجال أمام تهيئة الفرص للجهات العارضة .

وكذلك الزوار من المعنيين بهذه القطاعات لاستكشاف آفاق تعاون جديدة فيما بينها، فضلاً عن رصد الأسواق الواعدة التي يمكن أن يفضي هذا التعاون إلى الاستفادة من الفرص المتاحة فيها، بما يعود بالنفع على أعمال ومصالح الطرفين ويمهد لتسجيل قصص نجاح جديدة.

وأشارت المرّي إلى ما يمثله قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة والألماس من أهمية بالنسبة لدبي، مستشهدة في ذلك بالأرقام التي أعلنتها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بشأن تجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول من العام 2019.

حيث بلغت قيمة تجارة الذهب والألماس والمجوهرات في دبي نحو 180 مليار درهم بزيادة قدرها 3% مقارنة بالنصف الأول من العام 2018، ما يدلل على تنامي أهمية هذا القطاع وتزايد الإقبال عليه.

يتضمن معرض دبي الدولي للمجوهرات في نسخته الحالية مجموعة واسعة من العروض، في حين سيستضيف المعرض من خلال «برنامج المشترين» عدداً كبيراً من المشترين من 13 دولة.

حيث سيجمع البرنامج أبرز متاجر وعلامات التجزئة المحلية والعالمية، وتجار الجملة والعارضين والأشخاص المؤثرين في هذا القطاع ومن مختلف أنحاء العالم لضمان الوصول إلى تشكيلات فريدة ومزايا تنافسية وفرصة قيّمة لبناء علاقات جديدة في هذا القطاع.

عروض حصرية

وسيتمكن زوار معرض دبي الدولي للمجوهرات خلال أيامه الثلاثة من الاطلاع على إبداعات متميزة من المجوهرات والأحجار الكريمة، والاستفادة من العروض الحصرية التي يقدمها المعرض الذي يمثل منصة جامعة لكل العناصر المعنية بهذا القطاع من منتجين ومصممين ومصنعين ومتخصصين في مجال الألماس والأحجار الكريمة.

وكذلك الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المستخدمة في هذه الصناعة التي تتطلب قدراً عالياً من الدقة في التعامل مع تلك المقتنيات الثمينة من ناحية القطع والتشكيل.

وستشمل فعاليات اليوم الثاني لمعرض دبي الدولي للمجوهرات ندوة حوارية حول دليل توجهات قطاع المجوهرات «تريندبوك 2021+» الذي يصدره مركز الأبحاث المستقل «تريندفيجن».

وستدير الحوار مصممة المجوهرات الشهيرة عالمياً والرائدة في هذا المجال باولا دي لوكا، لمناقشة طيف واسع من الموضوعات، منها تأثير الظواهر الثقافية والاجتماعية على تطور سلوك الشراء.

وأحدث توجهات قطاع المجوهرات على مستوى منطقة الخليج العربي والعالم، والاتجاهات المتوقعة للقطاع خلال العامين المقبلين، علاوة على مناقشة الدور المستقبلي لرواد الأعمال، والمصممين والمدونين كمؤثرين في قطاع المجوهرات.

منتدى

انطلق على هامش المعرض «منتدى الشرق الأوسط لمصممي المجوهرات»، ضمن دورته الثالثة في إطار التعاون الثالث بين معرض دبي الدولي للمجوهرات ومجموعة «ذا نيو جولر».

حيث يستضيف المنتدى متحدثين بارزين سيناقشون مواضيع مختلفة تتعلق بقطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات في المنطقة، بما في ذلك التوجهات المستقبلية للقطاع، في حين سيحظى المنتدى كذلك بمشاركة نخبة من تجار التجزئة والمصنّعين والمصمّمين ورؤساء الجمعيات وغيرهم من الشخصيات ذات الصلة بالقطاع.

مشاركة بلدية دبي في المعرض.. أحجار كريمة ومعادن ثمينة

تجسيداً لجهود بلدية دبي في تعزيز مكانة مدينة دبي العالمية في مجال تجارة وتداول منتجات الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، تشارك البلدية ممثلةً بمختبر دبي المركزي، في معرض دبي الدولي للمجوهرات 2019..

وأكد المهندس أمين أحمد مدير إدارة مختبر دبي المركزي ببلدية دبي، على أن هذه المشاركة المتواصلة للدائرة في معرض دبي الدولي للمجوهرات تأتي تأكيداً على حرص البلدية على توفير أفضل الخدمات لضمان صحة وسلامة الأفراد والمجتمع.

كما أن معرض دبي الدولي للمجوهرات يمثل فرصة لتلاقي الثقافات والأذواق من مختلف شعوب العالم، حيث تشهد مشاركة البلدية في المعرض كل عام تفاعلاً متميزاً من قبل زواره، الأمر الذي يشكل حافزاً مستمراً لتقديم الأفضل دائماً بفضل الكوادر المتميزة التي تزخر بها بلدية دبي.

تجدر الإشارة إلى توفير مختبر موقعي على منصة البلدية في المعرض لتقديم خدمات مجانية لفحص الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، بهدف التأكد من جودة المقتنيات التي يتم شراؤها من قبل زوار المعرض، بالاعتماد على خبرة الكادر الفني المشارك في المنصة واستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال.

إضافة إلى تثقيف زوار منصة بلدية دبي بأهم النقاط التي يجب مراعاتها عند اقتناء المجوهرات والإجابة عن تساؤلات الزوار المختلفة في مجال الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

كما يقوم مفتشو الدائرة بجولات رقابية في جميع الأجنحة والمحال المشاركة في المعرض وأخذ عينات من منتجات الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وإرسالها للفحص بالمختبر الموقعي الذي يحتويه جناح البلدية في المعرض، بهدف التأكد من مطابقتها للمعايير والمتطلبات في هذا المجال.