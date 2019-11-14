«فكر17» يناقش التحدّيات العربية وسبل مواجهتها

المصدر: الظهران، السعودية- البيان

أعلنت مؤسّسة الفكر العربي عن تنظيم فعاليّات مؤتمرها السنوي «فكر17»، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء»، في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية.

وذلك في الفترة ما بين 2 و5 ديسمبر المقبل. وينعقد المؤتمر هذه السنة تحت عنوان «نحوَ فكر عربي جديد»، ويناقش محاور هذا الموضوع وأبعاده على مدار أربعة أيّام، وفق برنامج يتضمّن جلسة افتتاحية، وثلاث جلسات عامّة، وثماني جلسات متخصّصة للبحث في عناصر الفكر الجديد ومقوّماته.

ويفتتح «فكر17» جلساته باحتفال رسمي عند الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر..ويتضمن كلمات للمسؤولين. وفي اليوم الثاني تنطلق أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تحت عنوان «الفكر العربي وآفاق التجديد». وفي اليوم الثالث بخمس جلسات.. يليها عرض تقارير حلقات النقاش الخاصّة بالشباب.

ويختتم المؤتمر أعماله في اليوم الرابع والأخير 5 ديسمبر، بعرض مفصّل لتقارير الجلسات المتخصّصة، ثم تُعقد ظهراً الجلسة العامّة الثالثة تحت عنوان «المثقّفون العرب ودورهم في تجديد الفكر العربي»، يليها اختتام أعمال المؤتمر.