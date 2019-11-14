بوليوود باركس دبي يحتفل بمرور 3 سنوات على انطلاقه

المصدر: دبي - البيان

يحتفل بوليوود باركس دبي، المتنزه الأول والوحيد المستوحى من بوليوود في الشرق الأوسط، بما يوفره من تجارب ترفيهية بوليوودية أصيلة، بمرور ثلاث سنوات على افتتاحه، وبدئه في توفير تجارب ترفيه غير مسبوقة لزواره من دولة الإمارات والدول المجاورة، بعروض مذهلة لكل الزوار على تذاكر الدخول إلى المتنزه، وتناول الطعام في 14، 15 و16 نوفمبر الجاري.

ويتيح العرض لزوار المتنزه التمتع بجولات الألعاب الأكثر تشويقاً، المستوحاة من أضخم أفلام بوليوود ذات الشعبية الكاسحة، وتدليل أنفسهم بأطايب بوفيه المأكولات الشهية مقابل 333 درهماً فقط للمجموعة المكونة من 4 أشخاص وبواقع 83 درهماً للشخص، و222 درهماً للزوجين وبواقع 111 درهماً للشخص.

فيما تبلغ قيمة التذكرة المفردة 115 درهماً شاملة استخدام مواقف السيارات. استعدوا للمشاركة في الاحتفال الأروع في بوليوود باركس دبي بعد أيام.