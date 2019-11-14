دبي تستضيف نجوم الفن لإحياء حفلات متنوعة في اليوم الوطني الـ 48

المصدر: دبي - البيان

ضمن الاحتفالات باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من الفعاليات المتميزة، ومن بينها حفلات غنائية تستضيف كوكبة من الفنانين وهم: حسين الجسمي، وبلقيس، وعيضة المنهالي، وحمد العامري، إضافة إلى الفنان الكويتي عيسى المرزوق.

وتبدأ أولى الحفلات الموسيقية على الواجهة المائية في «لا مير» بتاريخ 29 نوفمبر الجاري، والتي سيحييها الفنان عيضة المنهالي. كما ستشهد تلك الوجهة إقامة حفل آخر بتاريخ 1 ديسمبر المقبل للفنانة بلقيس والفنان الكويتي عيسى المرزوق.

وسيكون الجمهور على موعد مع فنانهم المحبوب حسين الجسمي بتاريخ الثاني من ديسمبر في «لا مير»، والذي سيمتعهم بأجمل أغانيه. ويشدو حمد العامري في اليوم نفسه ليطرب زوار القرية العالمية. علماً بأن الحفلات التي ستقام في «لا مير» ستبدأ بتمام الساعة 8:35 مساء، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مراس، بينما تقام حفلة القرية العالمية بتمام الساعة 9:00 مساء.

فعاليات

وتشهد دبي إلى جانب الحفلات الغنائية تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التي تنسجم مع أجواء الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتيح المجال للعائلات لقضاء أجمل الأوقات بهذه المناسبة السعيدة، وكذلك توفر الفرصة للمقيمين وزوار المدينة للتعرف إلى التاريخ والتراث الإماراتي الأصيل على مدار الأيام التي تحتضن فيها الفعاليات الوطنية.