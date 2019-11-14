«تاريخ الإمارات».. وثائقي يروي قصة عراقة ونهضة الدولة

المصدر: أبوظبي- البيان

سيكون الجمهور على موعد مع السلسلة الوثائقية الضخمة المؤلفة من خمسة أجزاء، بعنوان «تاريخ الإمارات»، والتي ستُعرض للمرة الأولى خلال الشهر الجاري، وستُبث حلقة جديدة كل ليلة عند التاسعة مساء بدءاً من 24 إلى 28 نوفمبر على عدد من المحطات التلفزيونية المحلية في دولة الإمارات.

وتؤرخ هذه السلسلة الغنية والفريدة لنحو 125 ألف سنة من تاريخ أرض الإمارات، منذ العصر الحجري القديم وصولاً إلى قيام الاتحاد عام 1971. وتسلط «تاريخ الإمارات» الضوء على حقب تاريخية مختلفة، وتسرد تراث الإمارات وتاريخها العريق من خلال خمس حلقات حول مواضيع المجتمع، والابتكار، والتجارة، والإيمان، والوحدة.

وقد اعتمدت سلسلة «تاريخ الإمارات» الوثائقية على مجموعة من التقنيات العصرية مثل تكنولوجيا التصوير الحاسوبي (CGI)، والتصوير بتقنية 360 درجة، كما تضمّنت عدداً من لقطات المواقع الأثرية التي لم تعرض من قبل، لتسفر بذلك عن برنامج لم يُشهد له مثيل على مستوى المنطقة.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة «إيمج نيشن أبوظبي»، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «سعداء ومتحمسون لعرض السلسلة الوثائقية الفريدة للجمهور، ونحن مقبلون على احتفالات اليوم الوطني. ونحن في إيمج نيشن أبوظبي نفتخر بهذا الإنجاز الرائع.

والذي قمنا من خلاله بتصوير وسرد تاريخ دولة الإمارات العريق، وتسليط الضوء على حاضرها المشرف والمبهر من جهة، مع قيامنا بتقديم رحلة استكشاف رائدة لحضارة قديمة لم يرها المشاهدون الذين لا يعرفون منطقتنا جيداً من جهة أُخرى».

وتعد سلسلة «تاريخ الإمارات» الوثائقية إنتاجاً مشتركاً لـ«إيمج نيشن أبوظبي»، وشركة «أتلانتيك برودكشنز».

وستُعرض السلسلة الوثائقية المكونة من خمسة أجزاء على تلفزيون دبي و«دبي ون» و«سما دبي» وتلفزيون أبوظبي و«ناشونال جيوغرافيك أبوظبي» وقناة بينونة وقناة الظفرة وتلفزيون عجمان وقناة رؤيا الأردنية.