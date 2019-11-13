أول نموذج لحشرة ملقحة في التاريخ

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أفاد باحثون أن النموذج الأول المعروف لحشرة ملقحة تم العثور عليها داخل أحفورة محفوظة بالعنبر تعود إلى حوالي 99 مليون عام.

ووفقاً لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية، تم العثور على الحشرة الخنفساء المتحجرة داخل منجم بوادي هوكوانغ في ميانمار، وكان اللقاح لا يزال عالقاً في قوائمها.

هذا الاكتشاف الأخير يعود بعملية تلقيح النباتات عن طريق الحشرات إلى تاريخ أقدم بحوالي 50 مليون عام مما كان يعتقد سابقاً.

وتعتبر الخنفساء المتحجرة نوع جديد من تلك الحشرات، أطلق عليها العلماء تسمية "انجيمورديلا بورميتينا".

وأفاد مؤلف الورقة عالم الاحياء، ديفيد ديلتشر، في جامعة انديانا: "من النادر جداً العثور على عينة حيث الحشرة واللقاح محفوظان في أحفورة واحدة"، مضيفاً: "بعض النظر عن أهمية أول دليل مباشر معروف عن حشرات ملقحة للنباتات المزهرة، توضح هذه العينة التطور التعاوني للنباتات والحيوانات خلال تلك الفترة الزمنية".

وقد حلل البرفسور وزملائه 62 حبة من حبوب اللقاح الموجودة في الخنفساء المحفوظة في العنبر، واكتشفوا أنها تطورت خصيصاً لكي تنتشر عن طريق الملامسة مع هذه الحشرات، موضحين أن الحبوب من المحتمل ان يكون منشأها من نوع زهرة مجموعة "ثنائيات الفلقة" وهي واحدة من أكثر أنواع النباتات المزهرة شيوعاً.

وقال المؤلف المشارك في الورقة، خبير أحفوريات العنبر بو وانغ في اكاديمية العلوم الصينية: "لم يكن من السهل العثور على حبوب اللقاح"، وقد تم اكتشاف المادة المسحوقة مخبأة في شعر جسم الحشرة تحت مجهر ليزر خاص، وقد استفاد التحليل من واقع أن حبوب اللقاح تتوهج تحت ضوء الفلورسنت، في تناقض مع ظلام قشرة الحشرة.

قرر الفريق أن الحشرة من الملقحات بناء على شكل جسمها ووجود أجزاء من فمها يتغذى على اللقاح.

وقبل هذه الدراسة، كان أول دليل مادي على وجود الحشرات الملقحات قد جاء منذ 50 مليون عام، ما يدعى العصر الأيوسيني الأوسط.