السودانية هديل أنور بطلة تحدي القراءة العربي

المصدر: البيان الإلكتروني

فازت السوداني هديل أنور بلقب "بطل تحدي لقراءة العربي"، خلال الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي بموسمه الرابع، الذي أقيم اليوم تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستضافته دار الأوبرا في دبي.

وبدا شغف السودانية هديل أنور، بالقراءة عالياً خلال مشاركتها في التصفيات فهي لم تكتف بقراءة 50 كتاباً من أجل خوض التحدي، ليصل حجم قراءاتها إلى 500 كتاب منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم. تلك القراءات كانت كفيلة بأن ترفع كفة هديل وأن تصل بها إلى الخمسة الأوائل، ليزيد ذلك من حجم المسؤولية التي تحملها هديل على كتفيها، حيث تقول: «أشعر أنني أحمل آمال شعب كامل على كتفي»، ذلك الشعور كان من شأنه أن يرفع درجة الحماس لدى هديل لتمثيل وطنها في هذا المحفل، حيث تبذل قصارى جهدها للحصول على اللقب.