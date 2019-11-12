فأر يؤخر إقلاع طائرة 12 ساعة!

المصدر: دويتشه فيله

بعد رصد فأر يتجول في الطائرة بين الركاب، أقلعت رحلة داخلية في الهند بعد تأخرها لوقت طويل بحسب ما ذكرته تقارير إخبارية محلية، أكدت أن رحلة جوية محلية تأخرت قرابة 12 ساعة بسبب الفأر.

وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية "إير إنديا" تستعد للإقلاع من مدينة حيدر أباد جنوبي الهند إلى فيشاكاباتنام التي تقع على الساحل الشرقي للبلاد في وقت مبكر يوم "الأحد"، عندما شوهد الفأر وهو يتجول في الطائرة ويدور حول قمرة القيادة.

وبحسب ما ذكره التقرير أجبر الركاب على الانتظار في مطار حيدر أباد طوال اليوم حتى تمكن موظفو شركة الطيران من التخلص منه.

وأكد مسؤول في شركة الطيران الحادث لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى، مضيفاً أن التحقيق ما يزال قائماً.

وتابع الركاب في رحلتهم فقط بعد قيام الموظفين بعملية تبخير لتطهير الطائرة والبحث عن أي أضرار محتملة أن يكون الفأر قد أحدثها.

والجدير بالذكر أنها لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها تعطيل رحل جوية بسبب فأر، ففي عام 2017، تم تأجيل رحلة طيران من نيودلهي إلى سان فرانسيسكو لشركة الخطوط الجوية الهندية "إير إنديا" بعد العثور على أحد القوارض على متن الطائرة أثناء تحركها على المدرج قبل الإقلاع.