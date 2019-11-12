«المنتدى المدريدي» يُكرّم «الفجيرة الاجتماعية الثقافية»

المصدر: الفجيرة - البيان

كرّمت الأديبة الإسبانية ماريا فيكتوريا بيرنال، رئيسة المنتدى المدريدي للأدب والفنون، جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، تقديراً لجهودها في تكوين حلقة وصل بين الثقافة الإماراتية وثقافات العالم المختلفة، فضلاً عن تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني بين مختلف الشعوب، عبر ما تقوم به من مبادرات ثقافية وأدبية داخل دولة الإمارات وخارجها.

وتسلّم خالد الظنحاني، رئيس الجمعية، درع التكريم، أثناء استقباله الأديبة الإسبانية فيكتوريا، التي اطلعت، خلال اللقاء، على رؤية ورسالة وأهداف الجمعية وأبرز إنجازاتها وخططها المستقبلية.

وأكد الظنحاني أهمية التواصل الحضاري والحوار مع الثقافات المختلفة، لكونه عنصراً مهماً في إرساء دعائم المحبة والإخاء وتعزيز روابط الألفة بين البشر.