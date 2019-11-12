صاحب مطعم يقتل زوجته بالزيت المغلي

المصدر: وكالات

تحقق الشرطة البريطانية مع رجل بتهمة قتل زوجته، بعد إلقائه زيت الطعام الساخن، على جسدها، بصورة تسببت في حروق قاتلة، رغم أنه ينفي ارتكاب الجريمة.

يذكر أن الرجل يبلغ من العمر، 71 عاما، وقام بإلقاء الزيت المغلي على زوجته 69 عاما، ولقت مصرعها بعد 6 أيام من تعرضها لإصابات بحروق بالغة.

وقال الرجل: "أعتقد أن مافيس، زوجته، أحرقت نفسها أثناء محاولتها إعداد الطعام"، مضيفا: "لا أعلم ما الذي حدث، لست مسؤولا عما حدث"، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ولفتت الصحيفة إلى قول مقربين من العائلة، إن هناك خلافات قوية في الفترة الأخيرة بين الزوجين، الذي دام زواجهما 30 عاما، كما أن الجيران أكدوا سماعهم أصوات شجار بينهما، بصورة متكررة، في الآونة الأخيرة.

وكشفت التحقيقات أن السيدة تعرضت لحروق رهيبة، وأنها عانت منها، مشيرة إلى أنها لم تكن نتيجة حادث، ولكنها نتيجة تعمد الزوج قذفها بالزيت المغلي.