فقد سناً .. فوجده في أنفه بعد 20 عاماً

اقتلع الأطباء سنا نما في أنف مواطن صيني مدة عشرين عاما. وعلق السن داخل أنفه بعد حادث تعرض له في عمر عشر سنوات، ولجأ الرجل إلى الطبيب بعدما عانى من انسداد في الأنف لفترة ثلاثة أشهر، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك عن صحيفة "ديلي ميل".

وصُدم تشانغ عندما علم أن سبب الانسداد هو سنّ فقده منذ عشرين عاما؛ ونمو الأسنان في تجويف الأنف أو حتى الأذن هي حالة نادرة للغاية وتحصل عادة إثر الحوادث أو مشاكل في النمو.

ووقع تشانغ من الطابق الثالث في طفولته في أحد المراكز التجارية، وأصيب بجروح خطيرة وتلقى أكثر من 60 غرزة في وجهه، ولكنه لم يلاحظ أو يشعر باندفاع السن إلى أنفه.

ولم يصدق الأطباء أولا ما اكتشفوه لكنهم اقتلعوا السن بنجاح، الذي بلغ طوله سنتيمترًا واحدًا خلال جراحة استمرت 30 دقيقة.

وحسب بيانات "ميديكال جورنال" يصاب 0.1 % من الأشخاص بالحالة وإلى الآن تم تشخيص 23 حالة مسجلة بين عامي 1959 و2008.