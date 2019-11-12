يلقي بجثة سيدة في الشارع بعد وفاتها

المصدر: هامبورج (ألمانيا) - د.ب.أ

ألقى رجل مجهول بجثة سيدة في الشارع بمنطقة سكنية مأهولة في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا ليلة الأحد/الاثنين. وأوضحت الشرطة الألمانية في شمال البلاد صباح أمس الاثنين، أن شخصاً يسكن بالمنطقة شاهد الواقعة التي حدثت بحي بارمفلد في هامبورج، وأبلغ الشرطة التي ذكرت أن «توقيت حدوث الوفاة ومكانها وسببها لم يتضح»، موضحة أنه من المقرر أن تخضع الجثة للتشريح في مركز للطب الشرعي.

ووفقاً للتحقيقات الأولية، تعود الجثة لسيدة تبلغ من العمر حوالي 50 عاماً.

وقال أحد الجيران لصحيفة «بيلد» الألمانية، إنه رأى من الشرفة كيف قام شخص بوضع الجثة أمام المنزل، وأوضح قائلاً: «في البداية ظننت أنه يضع قمامة، لكنني رأيت فجأة بعد ذلك ذراع إنسان».

وبحسب تصريحات سكان المنزل التي كانت تقطن به السيدة، فإنها كانت مريضة بالفعل لفترة طويلة.

وكان ناطق باسم شرطة هامبورج صرح في وقت سابق أن «كل الأمور تشير إلى أنها توفيت إثر الإصابة بمرض». وأضافت الشرطة أنه تم توقيف رجلين بشكل مؤقت، أحدهما (55 عاماً) تم توقيفه بالشارع والآخر (37 عاماً) تم توقيفه في الشقة التي من المفترض أن السيدة أقامت فيها حتى وفاتها.

ولكن الشرطة أوضحت أن الاشتباه في أنه تم قتل السيدة لم يثبت ضد كلا الرجلين، وتم إطلاق سراح الأول، فيما يظل الثاني في الحجز بتهمة الاشتباه في الإقامة غير الشرعية بالشقة.

وقال ناطق باسم الشرطة، إنه لم يتضح حتى الآن إذا ما كان أحد الرجلين هو الذي وضع السيدة في الشارع. كما أنه لم يتضح حتى الآن أيضاً سبب إلقاء جثة السيدة في الشارع على هذا النحو.