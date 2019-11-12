باولو كولومبو قيمّاً فنياً لمعرض «بوابة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي عن اختيار باولو كولومبو، المستشار الفني لمتحف إسطنبول للفن الحديث والقيّم الفنّي المعروف عالمياً، ليكون القيّم الفنّي لـ معرض «بوابة»، ضمن «فن أبوظبي» 2019.

ينعقد المعرض السنوي ضمن فعاليات «فن أبوظبي» هذا العام، بالتعاون مع متحف العين في الفترة ما بين 21 نوفمبر 2019 إلى 29 فبراير 2020 في منارة السعديات، لتسليط الضوء على الفنانين المحليين والدوليين، وأعمالهم الفنية البصرية، من خلال منظور فريد من نوعه.

كان كولومبو قد شارك في تنظيم الجناح العراقي في بينالي البندقية عام 2017، وكان القيّم الفني لبينالي ماردين في دورته الثانية عام 2012، وبينالي سالونيك في دورته الثالثة عام 2011. وشغل كولومبو في السابق منصب القيّم الفنّي للمتحف القومي لفنون القرن الحادي والعشرين في روما، كما شغل منصب مدير مركز الفن المعاصر بجنيف.

يتضمن «بوابة» عرض مجموعة من الأعمال للمرة الأولى، من خلال معرض «بوابة: قصص من الماضي والحاضر»، والذي يشكل أول معرض لكولومبو في دولة الإمارات، ويتيح استكشاف الروابط بين القطع الأثرية التاريخية والفن المعاصر، حيث يطلع الزوار على أعمال فنية معاصرة مستوحاة من قطع أثرية قديمة.