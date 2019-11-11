مشاهدة مباشرة لعبور عطارد أمام قرص الشمس اليوم

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

يترقب الفلكيون والمهتمون مشاهدة عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس مساء اليوم بين الساعة  12:35 إلى الساعة  18:04 بالتوقيت العالمي UT ( توقيت جرينتش GMT ) و هو الحدث الذي يتكرر قرابة 13 مرة خلال القرن. 

وأوضح ابراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن  آخر ‎عبور لعطارد كان يوم 9 مايو 2016  والعبور القادم سيحدث في 13 نوفمبر 2032.

وبحسب جمعية الإمارات للفلك سيكون توقيت عبور عطارد من إمارة دبي وفقاً لما يلي:

 

ويمكن مشاهدة البث المباشر للحادثة الفلكية ابتداءً من الساعة 4.30 مساءً على رابط اليوتيوب التالي: 

كلمات دالة:
  • كوكب عطارد،
  • الشمس ،
  • ظاهرة فلكية ،
  • دبي
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