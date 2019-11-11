أغرب "روشتة" تحيل طبيباً مصرياً للتحقيق

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر محافظ البحيرة في مصر اللواء هشام آمنة إحالة طبيب أمراض نساء في مستشفى شبراخيت المركزي، للتحقيق لإخلاله بقواعد كتابة روشتة علاج لإحدى المريضات.

بدأت الواقعة، بحسب الصحف المصرية صباح الأحد، في مستشفى شبراخيت بعد أن أجرى الطبيب الكشف الطبي على سيدة تشكو من آلام في جسدها، ووجد أن حالتها مطمئنة ولا تحتاج إلى أي علاج، ولإصرارها على صرف علاج، أخل بالقواعد الخاصة بكتابة الروشتة.

وطلبت السيدة من الدكتور أن يكتب لها"أي حاجة" فما كان من الدكتور إلا وكتب بالفعل في الروشتة "أي حاجة" .

وذهبت السيدة التي يبدو أنها لا تجيد القراءة لصرف "الروشتة" من صيدلية المستشفى لتفاجأ بما كتبه الدكتور بعد أن أخبرها الصيدلي .

وبعد التحقق من صحة الواقعة، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بإحالة الطبيب المذكور للتحقيق، وتطبيق أقصى عقوبة ممكنة عليه، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتهاون أو الاستهانة بصحة المواطنين حتى ولو على سبيل المزاح.​