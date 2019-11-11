من هو الوريث الوحيد للفنان هيثم أحمد زكي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الفنانة المصرية شهيرة أنه بعد انفصال هالة فؤاد عن الفنان الراحل أحمد زكي تزوجت من الخبير السياحى عز الدين بركات.

وأضافت شهيرة أن هالة أنجبت سنة 1990 ابنها الثانى رامي، لتتوفى بعدها في 10 مايو سنة 1993، تاركة هيثم في سن التاسعة ورامي في سن ثلاث سنوات.

وأشارت -وفقا لوسائل إعلام مصرية- إلى أن رامي يعد الوريث الوحيد للراحل الفنان هيثم أحمد زكي ، موضحة أنه يعيش طوال حياته في لندن مع والده.

وشيع الآلاف من المصريين جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي نجل الممثل المصري الراحل أحمد زكي، وذلك بعدما توفي فجأة ، داخل منزله بالقاهرة.