إعلان تفاصيل موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تفاصيل الموسم الجديد من موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتتصدر الموسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية من 28 يناير حتى 7 فبراير 2020، حيث سيتم تنفيذ برنامج حافل بالعروض الكلاسيكية، بدءاً من فرق الأوركسترا المرموقة والعازفين الفرديين العالميين، وصولاً إلى أسماء فنية لامعة في العالم العربي وعروض أداء متنوعة وغيرها من الفعاليات التي يحتضنها الموسم الغني والاستثنائي.

ففي ليلة مشهودة ستطرب المصرية الشابة سناء نبيل، حفيدة أخت كوكب الشرق أم كلثوم، جمهور أبوظبي الكلاسيكية يوم الخميس 6 فبراير في حفل يحمل عنوان «ليلة سلطنة» مع فرقة Cordes Croisées.

و قال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يسرنا الاحتفال بالذكرى 250 لولادة الموسيقي العظيم بيتهوفن من خلال برنامج مميز من الروائع الموسيقية وعروض الأداء المذهلة من مختلف أنحاء العالم، إذ تشكل موسيقى أبوظبي الكلاسيكية نقطة لقاء لأعظم الفنانين في ميدان الموسيقى الكلاسيكية والعربية، ويشرفنا أن نستضيف ماجدة الرومي هذا الموسم على رأس قائمة نجومنا. ونعد الجماهير بسلسلة من الحفلات الموسيقية الملهمة التي تواكب مختلف تطلعاتهم وتثري ذائقتهم الفنية».

وتستعد موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020 لافتتاح فعالياتها يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير المقبل مع عرض للعازف المرموق ديفيد فراي وأصدقائه الذين سيؤدون كونشيرتو ثنائي وثلاثي ورباعي عازفي البيانو لباخ برفقة أوركسترا «Geneva Chamber».