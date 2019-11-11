«طيران الإمارات» ناقلاً حصرياً للاتحاد الدولي للناشرين

المصدر: الشارقة - البيان

وقّع الاتحاد الدولي للناشرين مذكرة تفاهم مع «طيران الإمارات»، لتصبح بموجبها الشريك الحصري للنقل الدولي للاتحاد في كل برامجه وفعالياته ومشاركاته على المستوى العالمي.

وبموجب الاتفاقية، تلعب «طيران الإمارات» دوراً بارزاً في جمع والتقاء الجهات المعنية الرئيسة في فعاليات الاتحاد الدولي للناشرين، وعلى رأسها الدورة الـ33 من «مؤتمر الناشرين الدوليين» في مدينة ليلهامر النرويجية، إلى جانب المؤتمرات الإقليمية المقبلة في مراكش بالمغرب، بالإضافة إلى المؤتمرات التي ينظمها الاتحاد للمرة الأولى في أمريكا اللاتينية.

وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب رعاية «طيران الإمارات» سلسة المؤتمرات الإقليمية التي نظمها الاتحاد الدولي للناشرين في العاصمة الكينية نيروبي والعاصمة الأردنية عمّان، والتي استضافت مئات الناشرين والمتخصصين في مجال النشر في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث وفّرت الناقلة منصات لتنسيق الاجتماعات بين الاتحاد وجمعيات الناشرين العربية والأفريقية.

وقال عادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «طيران الإمارات»: «يسعدنا أن ندعم جهود الاتحاد الدولي للناشرين الرامية إلى تنمية وتطوير صناعة النشر في جميع أنحاء العالم».

وقال هوغو سيتزر، رئيس الاتحاد الدولي للناشرين: «نثمّن رعاية طيران الإمارات لمؤتمراتنا الإقليمية في نيروبي وعمّان، ويسرنا أن نعزز التعاون معها لمد جسور التواصل والحوار مع اتحادات الناشرين الدوليين، وترسيخ محبة الكتاب والقراءة في جميع أنحاء العالم».