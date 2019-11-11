إلهام مدفعي و«طرباند» في المجاز 6 ديسمبر المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

سيكون جمهور الفنّ الأصيل واللحن العذب على موعد مع الفنان العراقي الكبير إلهام المدفعي في حفل يحمل عبق الشجن العراقي، يرافقه فرقة «طرباند» العربية القادمة من السويد، مساء 6 من ديسمبر المقبل، ضمن الموسم الجديد لأمسيات مهرجان «هلا بالمجاز»، الغنائية والموسيقية، والتي ينظمها مسرح المجاز الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة.

وسيحظى الجمهور التوّاق لسماع أجمل المقامات الموسيقية والأغنيات الجميلة التي تعبّر عن تاريخ حافل بالإبداع قدّمه المدفعي خلال مسيرة تجاوزت الأربعة عقود، بأغنيات خالدة، من «خطار»، مروراً بـ«مالي شغل بالسوق»، وصولاً إلى «أشقر بشامة»، وغيرها من الأغنيات التي دمج من خلالها الموسيقى العربية الأصيلة بالأنغام الغربية في توليفة بقيت متداولة في ذاكرة وأذهان الأجيال.

وللمرّة الأولى في الشارقة، تطلّ فرقة «طرباند» ذات الأصول العربية التي شقّت طريقها في عام 2008 كواحدة من الفرق الموسيقية التي تعتمد على تقديم «الموسيقى البديلة» من السويد وحازت جائزة «أفضل فرقة موسيقية» في السويد لعام 2017، لتتحف الجمهور الإماراتي والعربي بباقة مختارة من أجمل الأغنيات والمقطوعات الموسيقية التي تروي تاريخ وثقافة الشرق الموسيقية، وتدمج ما بين الآلات والأصوات والكلمات الغربية، وتقود الفرقة الفنانة نادين الخالدي، السويدية ذات الأصول العراقية، حيث تعاونت في تشكيل الفرقة مع الموسيقي السويدي «غابرئيل هرمانسون»، والفرقة متخصصة بتقديم الأغنيات العربية بأسلوب متفرد لا يخلو من الإبداع.