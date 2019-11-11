شيخة الماجد تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم دراهم

المصدر: أبوظبي - البيان

انتهت النجمة شيخة الماجد، من تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي «دراهم»، للمخرج جرير المردود، والكاتب أمير الأشمل، والعمل من إنتاج شركة «العنود برودكشن»، وصورت مشاهده في أبوظبي.

وأشادت شيخة بفكرة العمل، التي تتحدث عن المال الذي يعتبر هدفاً أساسياً للكثير من الناس، وأضافت في تصريحات خاصة: يتناول الفيلم أفكاراً هامة جداً، وتدور فيه مجريات وأحداث مثيرة، ويركز على المال في هذا الواقع الذي نعيشه، والذي أصبح يعتبر مقياساً لاحترام الآخرين، للأسف.

وقالت: أنا سعيدة جداً لمشاركتي في بطولة فيلم «دراهم»، إلى جانب نخبة من الأسماء المميزة من عدة بلدان عربية، وألعب فيه دور هند، وهي أخت مشعل زوج بطلة الفيلم.

وأبدت شيخة الماجد ثقتها بأن العمل سيحظى بناجح كبير ومتابعة كبيرة، قائلة: العمل مميز جداً من ناحية الأفكار والأسماء التي أشرفت عليه، والتي تلعب فيه أدوار الشخصيات، لذا، سينجح الفيلم بدون شك.

وأردفت: سيجد الناس عندما يتابعون العمل، أننا نروي تفاصيل منتزعة من الواقع الذي يعيشونه، وكيف تتغير معاملة الناس للآخرين، بالتوازي مع المال الذي يمتلكونه، ما سيعود على الفيلم بإقبال شديد.

وفي سياق منفــصل، أشارت إلى أن السينما الخليجية بدأت تتطور بشكل سريع، وتقدم الأعـــمال المتنوعة المختلفة، وأصبحنا نشاهد الإبداع والمستوى الفني العالي في الأعمال الخليجية.