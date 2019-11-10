819 زيجة مقابل 315 طلاقاً يومياً في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة العدل السعودية، أن عدد عقود الزواج الصادرة يوميا في المملكة تتراوح ما بين 345 و819 عقدا، فيما قدرت حالات الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة ما بين 195 و315 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد عقود الزواج خلال شهر أكتوبر 2019، بلغ أكثر من 11 ألف عقد، بزيادة قدرها 7 %من عقود الزواج الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي. ومثلت عقود الزواج التي يكون طرفاها سعوديين نسبة 89% من إجمالي عقود الزواج في المملكة.

وذكرت الوزارة في تقرير، أن عدد حالات الطلاق بلغ 5192 حالة، 48% منها في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، كما تراوحت حالات الطلاق الشهرية لفترة الـ12 شهرا السابقة بين 2430 كحد أدنى، و5110 كحد أعلى.

وأوضحت الوزارة وفقاً لصحيفة عكاظ.، أن المقارنة بين حالات الطلاق وعقود الزواج لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال هذا الشهر، لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي، وإنما تاريخ إثباته، أو تصديقه في المحكمة الذي ربما حدث في فترة سابقة.