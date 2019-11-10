«الحادثة» يمثل مصر في مهرجان الأردن المسرحي

المصدر: القاهرة - البيان

تشارك مصر في فعاليات مهرجان الأردن المسرحي في دورته 26 المقامة بالأردن خلال الفترة من 8 حتى يوم 14 نوفمبر الجاري، من خلال العرض المسرحي «الحادثة» من إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح.

العرض المسرحي «الحادثة» من المقرر أن يقدم 14 نوفمبر الجاري على المسرح الدائري بالمركز الثقافي الملكي بعمّان، وهو من تأليف الكاتب لينين الرملي، إخراج عمرو حسان. ويقدم العرض في قالب كوميدي حول شاب مريض يقوم باختطاف فتاة في بيته ظناً منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب.

يشار إلى أن هناك مجموعة من الأعمال المسرحية العربية تشارك في فعاليات مهرجان الأردن المسرحي، منها العرض المسرحي الأردني «الكفالة»، والعرض الإماراتي «الساعة الرابعة»، والعرض الكويتي «درس»، والعرض المصري «الحادثة»، ومن البحرين «سكان الطابق الرابع»، ومن تونس «راشومون»، والعرض العراقي «أمكنة إسماعيل»، ومن السودان «مؤامرة شكسبيرية».