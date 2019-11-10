مهرجان طنجة يعلن الفائزين في مسابقة الشعر

المصدر: طنجة - البيان

أعلن مهرجان طنجة الدولي للشعر خلال مؤتمر صحافي بمقر المديرية الجهوية لوزارة الثقافة المغربية في مدينة طنجة، عن الفائزين في مسابقة «جائزة طنجة الكبرى للشعراء الشباب»، حيث فاز كريم أيت الحاج من مدينة أكادير في فئة الشعر الفصيح، وعبد الله الهامل من لقصابي تكوست كلميم في صنف الشعر الحساني، في حين حجبت جائزة الزجل والشعر الأمازيغي.

وتحدث بلال الصغير المدير العام للمهرجان ورئيس جمعية المدينة للتنمية والثقافة المنظمة للمهرجان، عن الدورة السابعة التي تحمل اسم قامة شعرية كبيرة هي محمد محمد الشهاوي، مشيراً إلى الأسماء المشاركة مثل الشاعر المغربي محمد عريج الفائز بجائزة كتارا شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، والشاعرة المغربية وداد بنموسى الفائزة بجائزة التميز للمرأة المغربية.

وأضاف الصغير أن الدورة السابعة للمهرجان، التي ستقام من 15 حتى17 نوفمبر الجاري تحت شعار «الشعر الصوفي ودوره في الأمن الروحي»، ستشهد مشاركة ضيوف من 12 دولة عربية وأوروبية وأفريقية.