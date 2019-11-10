«نيشن تاورز غاليريا» ينظم أول معرض فني للواقع

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت إدارة مول «نيشن تاورز غاليريا» عن إطلاق الـموسم الأول من معرض «إيماجن نيشن» الذي يضم مجموعة من التجارب التفاعلية التي تستمر حتى أبريل 2020، وسيشمل هذا الموسم ألعاباً ترفيهية تفاعلية لجميع الأعمار مع وسائط سمعية بصرية، وعروضاً ثلاثية الأبعاد تبهر الضيوف بأجواء افتراضية من المستقبل.

ويستقبل المعرض الفني للواقع المعزز الأول من نوعه في المنطقة الزوار مجاناً في الطابق الأول في مول «نيشن تاورز غاليريا» من 4 عصراً حتى 10 مساءً، ويدعوهم ليكونوا جزءاً من الحدث، إذ يتم تقديم مجموعة متنوعة من العروض على مدار الأشهر المقبلة حصرياً في مول «نيشن تاورز غاليريا»، باستخدام تقنية Artivive، وهي أداة الواقع المعزز التي تتيح للفنانين إنشاء أبعاد جديدة للفن من خلال ربط الفن الكلاسيكي بالفن الرقمي.

وفي هذا السياق، علّق محمد عبد الرازق، مدير العقارات والمرافق لدى مجموعة «إنترناشيونال كابيتال تريدينج» المالكة للمول: «نحن سعداء لتقديم أحدث العروض الترفيهية في المنطقة، وإن هدفنا هو قيادة الابتكار التكنولوجي في مراكز التسوق في الإمارات العربية المتحدة من خلال التجارب الفريدة، والمتاحة للجميع».