إليسا تعثر على الشاب الذي كانت تبحث عنه

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة اللبنانية، إليسا، أمس الجمعة، عن عثورها على الشاب الذي ظلت تبحث عنه عبر موقع "تويتر".

وقالت في تغريدة لها، إنها استطاعت الوصول إلى المواطن اللبناني، الذي ظهر عبر شاشة التلفزيون وقال إنه يأكل من حاويات النفايات، وإنه من ذوي الحاجات الخاصة، بحسب وكالة سبوتنيك.

وغردت إليسا، أمس الجمعة، عبر حسابها على "تويتر" بنبأ سار: "أحمد عبد العال الذي أثر في العديدين استطعنا أن نساعده مع بعض الزملاء وناس لم يترددوا أن يكونوا موجودين للمساعدة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، هذه هي ثورة اللبنانيين. ثورة وثروة أخلاق".

وكانت المطربة اللبنانية الشهيرة، قد نشرت عبر حسابها الشخصي على "تويتر" صورة لشاب لبناني، كان قد ظهر على شاشة الـLBC، وأوصت متابعيها القادرين على التواصل مع هذا الشاب بأن يتواصل معها عبر حسابها الشخصي.

وكتبت الفنانة إليسا معلقة: "إذا حدا قادر يوصل لهالشخص بتمنى يتواصل معنا بأي طريقة. الزبالة اللي حكى عنها أشرف من كل الطبقة الملزقة عا كراسيها ونحنا بدنا نكون التغيير بالقول والفعل".

وكان قد انتشر فيديو للشاب اللبناني أحمد عبد العال عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقول فيه: "أنا بدي آكل من زبالة بلدي".

أحمد عبد العال يللي أثّر بكتار قدرنا نساعدو مع بعض الزملا وناس ما ترددو يكونو موجودين للمساعدة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. هيدي هيي ثورة اللبنانيين. ثورة وثروة أخلاق — Elissa (@elissakh) November 8, 2019

وكانت إليسا قد شاركت في المظاهرات الاحتجاجية الكبيرة التي تجتاح مدن لبنان، تطالب بإسقاط النظام والرموز السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.